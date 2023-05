Sanierung der Olympiabrücke in Kiel Foto: Axel Heimken/dpa/Archivbild up-down up-down Nord-Ostsee-Kanal Neuer Anlauf für Hängegerüst für Brückenreparatur am Kanal Von dpa | 02.05.2023, 17:15 Uhr

Zweiter Versuch: Unter der beschädigten Olympiabrücke über dem Nord-Ostsee-Kanal in Kiel soll am Donnerstag erneut ein Arbeitsgerüst aufgebaut werden. Mit dem vorgefertigten U-förmigen Gerüst hatte es bei einem ersten Versuch Ende vergangener Woche statische Probleme gegeben. Wie der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr am Dienstag mitteilte, nahmen Gerüstbauer am Wochenende weitere Versteifungen an der Konstruktion vor.