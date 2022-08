ARCHIV - Der Angeklagte (r) und sein Anwalt Michael Gubitz unterhalten sich vor dem Beginn eines Prozesstages. Foto: Christian Charisius/dpa/Archivbild FOTO: Christian Charisius up-down up-down Landgericht Neue Zeugen im Prozess gegen Ex-Polizeigewerkschafter Von dpa | 08.08.2022, 03:19 Uhr

Mit der Befragung weiterer Zeugen wird heute am Lübecker Landgericht der Prozess gegen den früheren Polizeigewerkschafter Thomas Nommensen fortgesetzt. Unter den vier vorgesehenen Zeugen ist nach Angaben der Kieler Staatsanwaltschaft auch ein früherer Chefredakteur der „Kieler Nachrichten“. Dem angeklagten Polizeigewerkschafter wird vorgeworfen, in 16 Fällen Dienstgeheimnisse an einen Journalisten der Zeitung durchgestochen zu haben. Er muss sich deshalb seit dem 20. Juni wegen Geheimnisverrats vor Gericht verantworten.