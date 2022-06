dpatopbilder - Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther wird im Landtag vereidigt. Foto: Marcus Brandt/dpa FOTO: Marcus Brandt up-down up-down Landesregierung Neue schwarz-grüne Regierung in Kiel konstituiert Von dpa | 29.06.2022, 15:50 Uhr

Nach der Wiederwahl von Daniel Günther (CDU) zum Ministerpräsidenten in Schleswig-Holstein hat sich am Mittwoch in Kiel das neue schwarz-grüne Landeskabinett konstituiert. Danach zeigte sich Günther erfreut über die geschlossene Zustimmung der Koalitionsfraktionen für ihn. „Wir haben große Aufgaben für Schleswig-Holstein vor uns in den nächsten fünf Jahren“, sagte Günther. Die Koalition habe sich ehrgeizige Ziele gesetzt und im Kabinett spüre man Aufbruchstimmung.