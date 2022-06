Vor Hochwasser sichere Brutplätze, ausreichend Nahrung und keine Prädation sind die Voraussetzungen für einen guten Bruterfolg bei den Küstenseeschwalben. FOTO: Jan Kieckbusch, LLUR Rote Liste Mehr als ein Drittel der Brutvögel in SH gefährdet Von shz.de | 13.06.2022, 10:27 Uhr

Das Vogelkonzert im Frühjahrswald, die singende Feldlerche in der Agrarlandschaft oder die Möwen an der Küste – Vögel werden von vielen Menschen als prägendes Element in der Landschaft wahrgenommen. Veränderungen in der Vogelwelt und der Rückgang ehemals häufiger und landschaftsprägender Vogelarten wie Kiebitz und Feldlerche fallen daher auf – ebenso wie Neuansiedlungen und Bestandszunahmen. Die seit den 1970er-Jahren erstellten Roten Listen der Brutvögel sind ein Spiegelbild dieses Wandels in der Vogelwelt Schleswig-Holsteins.