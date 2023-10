Justiz Neue Richterin aus Schleswig-Holstein am Bundessozialgericht Von dpa | 20.10.2023, 16:21 Uhr | Update vor 1 Std. Richterin Christine Fuchsloch Foto: Marcus Brandt/dpa up-down up-down

Christine Fuchsloch, langjährige Präsidentin des Schleswig-Holsteinischen Landessozialgerichts, ist neue Richterin am Bundessozialgericht. Wie das Justizministerium in Kiel am Freitag mitteilte, wurde die 59-Jährige am Vortag in Berlin vom Bundesrichterwahlausschuss gewählt.