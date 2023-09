Das läuft im Norden (noch) besser Widerstand gegen Flüchtlingsheime: Warum es in Schleswig-Holstein kaum Protest gibt Von Dirk Fisser | 14.09.2023, 12:01 Uhr Die Flüchtlingsunterkunft in Seeth wird vom Land Schleswig-Holstein betrieben. Von hier werden Asylbewerber weiter auf Kommunen verteilt. Foto: dpa up-down up-down

In Schleswig-Holstein gibt es bislang keine größeren Proteste gegen neue Flüchtlingsunterkünfte. Was macht das Bundesland im Norden anders als der Rest der Republik? Und wie lange bleibt das noch so?