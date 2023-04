Wo kommen in Schleswig-Holstein neue Windräder hin? Bei der Entscheidung dazu steht die Landesregierung unter Zeitdruck. Symbolfoto: Jens Büttner up-down up-down Windbranchentag in Husum Goldschmidt: Kriterien für neue Windkraftflächen in SH noch vor dem Sommer Von Frank Jung | 26.04.2023, 15:46 Uhr

In die Auswahl weiterer Flächen für Windenergie in Schleswig-Holstein bringt Energiewendeminister Tobias Goldschmidt (Grüne) Tempo: In den nächsten Wochen will er mit dem Koalitionspartner CDU aushandeln, nach welchen Maßstäben Standorte neuer Rotoren gefunden werden.