Corona-Impfung Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Symbolbild up-down up-down Pandemie Neue Corona-Impfstoffe jetzt in Schleswig-Holstein verfügbar Von dpa | 08.09.2022, 02:18 Uhr

Die an die Omikron-Variante angepassten neuen Covid-19-Impfstoffe sind in Schleswig-Holstein von heute an einsatzbereit. Die Impfstoffe von Biontech und Moderna sollen ausschließlich für Auffrischimpfungen verwendet werden. Den Großteil der Impfungen wird es laut Gesundheitsministerium im niedergelassenen Bereich geben. Die 15 Impfstellen des Landes bekämen vorerst nur eine geringe Menge der neuen Impfstoffe.