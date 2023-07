Autobahn-Baustelle Foto: Moritz Frankenberg/dpa/Symbolbil up-down up-down Stormarn Neue Brücke über A1: Sperrung vom 24. bis zum 27. Juli Von dpa | 17.07.2023, 15:18 Uhr

Für die Montage einer neuen Brücke über die Autobahn 1 bei Reinfeld im Kreis Stormarn wird die Autobahn vom 24. Juli, 19.00 Uhr, bis zum 27. Juli, 10.00 Uhr, in beiden Richtungen voll gesperrt. Das teilte die Autobahn GmbH des Bundes am Montag mit. Für die Vorbereitungen des Brückeneinhubs werde die Anschlussstelle Reinfeld bereits am 24. Juli ab 19.00 Uhr gesperrt.