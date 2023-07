Bestattungsform "Reerdigung" Foto: Christian Charisius/dpa up-down up-down Gesellschaft Neue Bestattungsform „Reerdigung“ künftig auch in Kiel Von dpa | 31.07.2023, 13:30 Uhr

Die neue Bestattungsform „Reerdigung“ ist nach Mölln ab August während eines schleswig-holsteinischen Pilotprojekts auch in Kiel möglich. „Der Gedanke, nach 40 Tagen bereits Erde zu sein, ist für viele Menschen schön“, sagte Pablo Metz, der Mitbegründer des Berliner Anbieters „Meine Erde“, am Montag in Kiel. Bei der nachhaltigen Bestattungsform werden Tote auf ein pflanzliches Substrat aus Heu, Stroh und Schnittgut in einem abgeschlossenen Kokon gebettet.