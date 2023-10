Verkehr Neue Bauarbeiten auf A1: Unfallschaden nach Sanierung Von dpa | 12.10.2023, 12:08 Uhr | Update vor 9 Min. Baustellenschild Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down

Nur knapp einen Monat nach der umfangreichen Sanierung der A1 im Osten Hamburgs muss die Fahrbahn in Richtung Lübeck/Berlin erneut repariert werden. Bei einem Lastwagenunfall sei der Flüsterasphalt großflächig beschädigt worden, sagte ein Sprecher der Autobahn GmbH Nord am Donnerstag. Für die Reparatur von Fahrbahn und Mittelschutzplanke müssen am Dienstag und Mittwoch kommender Woche zwei von drei Fahrstreifen gesperrt werden, und zwar jeweils von 5.00 Uhr morgens bis 14.30 Uhr am Nachmittag. Betroffen ist der Abschnitt zwischen Hamburg-Öjendorf und dem Kreuz Hamburg-Ost.