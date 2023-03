NDR - Landesfunkhaus Schleswig-Holstein Foto: Marcus Brandt/dpa/Archivbild up-down up-down Standortwechsel NDR-Landesfunkhaus Schleswig-Holstein zieht um Von dpa | 31.03.2023, 17:42 Uhr

Das Landesfunkhaus Schleswig-Holstein des Norddeutschen Rundfunks in Kiel wird seinen Standort in Nähe der Förde verlassen und in den Wissenschaftspark umziehen. NDR-Intendant Joachim Knuth und Verwaltungsdirektorin Ulrike Deike unterzeichneten am Freitag den Vertrag für den neuen Standort in Nähe der Universität, wie der Sender mitteilte.