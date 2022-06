ARCHIV - Martin Kühn trägt Schutzkleidung beim sammeln von toten Vögel an der Küste. Foto: Christian Charisius/dpa FOTO: Christian Charisius up-down up-down Virus Naturschützer befürchten neue Welle der Vogelgrippe Von dpa | 24.06.2022, 12:29 Uhr

Naturschützer sind besorgt. An der Westküste Schleswig-Holsteins wurden in den vergangenen Wochen zahlreiche tote Seevögel gefunden, die mit einem Vogelgrippevirus infiziert waren. Betroffen sei vor allem eine noch unbekannte Zahl an Basstölpeln, die jetzt tot an den Stränden von Sylt angespült worden seien, teilte die Nationalparkverwaltung am Freitag mit. Einen genauen Virennamen nannte sie zunächst nicht. Auch aus Dänemark, Nordfrankreich und den Niederlanden würden gehäuft Fälle von Vogelgrippe gemeldet, sagte eine Sprecherin.