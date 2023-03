Hat das Land Schleswig-Holstein verklagt: Landwirt Renke Plambeck. Foto: Michael Staudt up-down up-down Streit um Vorkaufsrecht in SH Wie viel Naturschutz braucht das Schleswig-Holstein? Von Kay Müller | 13.03.2023, 17:45 Uhr

Die landeseigene Stiftung Naturschutz kauft so viel Land wie ein Bauer in Schleswig-Holstein im Durchschnitt überhaupt besitzt. Der FDP-Vorsitzende Oliver Kumbartzky findet das zu viel und will das Vorkaufsrecht des Landes auf Flächen abschaffen. Denn das behindere die Landwirtschaft. Zu Besuch bei einem Bauern, der das Land verklagt hat.