Nato-Manöver „Baltops" endet in Kiel Von dpa | 16.06.2023, 02:47 Uhr

Das traditionelle Nato-Manöver „Baltops“ in der Ostsee geht am Freitagmorgen in Kiel zu Ende. Schwerpunkt der am 4. Juni gestarteten Übung ist die Sicherung der freien Seewege in der Ostsee, wie die Marine berichtete. Der Kommandeur der 6. US-Flotte, Vizeadmiral Thomas Ishee, der stellvertretende Kommandeur des Allied Joint Force Command der Nato, Generalleutnant Luis Lanchares, sowie Marineinspekteur Jan Christian Kaack wollen am Freitag (13.00 Uhr) über den Ablauf des Manövers berichten.