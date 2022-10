Umweltminister Tobias Goldschmidt hat seine Pläne für einen Nationalpark Ostsee dem Koalitionspartner CDU vorgestellt. Es geht um rund 140.000 Hektar, die dafür in Frage kommen. Bereits im nächsten Jahr sollen Gespräche geführt und der Nationalpark 2024 beschlossene Sache sein.

Ziel ist es, den Schutzstatus in einigen Gebieten zu vertiefen. Anders als an der Westküste, soll der Nationalpark Ostsee auch Küstenstreifen umfassen und nicht aus einer zusammenhängenden, sondern mehreren Einzelflächen bestehen. Allerdings will Goldschmidt auch die Interessen der Wirtschaft und des Tourismus berücksichtigen.

