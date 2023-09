Alexander Bonde im Interview Streit um Ostsee: Nationalpark-Gründer müssen sich auch mal anbrüllen lassen Von Kay Müller | 10.09.2023, 19:50 Uhr Freund der Natur: Alexander Bonde ist seit seinem Rückzug aus der Politik Generalsekretär der Deutschen Bundesstiftung Umwelt mit Sitz in Osnabrück. Foto: Deutsche Bundesstiftung Umwelt up-down up-down

Er weiß, was Widerstand bedeutet: Alexander Bonde hat als Minister in Baden-Württemberg den letzten Nationalpark in einem Bundesland geschaffen. Was der Grünen-Politiker daraus gelernt hat und was er von einem Nationalpark Ostsee hält.