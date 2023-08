Verkehr Nahverkehr nach Bedarf landesweit geplant Von dpa | 04.08.2023, 11:23 Uhr Nahverkehr Foto: Marcus Brandt/dpa up-down up-down

Die Nahverkehrsgesellschaft Nah.SH hat für ihr Pilotprojekt RendsburgMobil (Remo) am Freitag eine Fortführung sowie Ausweitung angekündigt. Mit Remo können Menschen ohne Auto im Raum Rendsburg seit zwei Jahren per App ein Fahrzeug buchen. Langfristiges Ziel ist ein landesweites Angebot für Kleinbusse auf Abruf. Wann dies in den nächsten Jahren erreicht sein wird, ist offen. Dies hängt wesentlich auch von der finanziellen Lage des Landes ab.