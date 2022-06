Eine Frau wirft ihren Stimmzettel in die Wahlurne. Foto: Robert Michael/dpa FOTO: Robert Michael Politik Nächste Kommunalwahl im Norden am 14. Mai 2023 Von dpa | 14.06.2022, 12:16 Uhr

Die nächste Kommunalwahl in Schleswig-Holstein findet am 14. Mai nächsten Jahres statt. Das Kabinett stimmte dem Vorschlag von Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) zu, wie deren Ressort am Dienstag mitteilte. Die derzeitige fünfjährige Wahlperiode endet am 31. Mai 2023. Deshalb muss die nächste Wahl an einem Sonntag im Mai nächsten Jahres durchgeführt werden.