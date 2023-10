Im Fall des schweren Unfalls in Kiel, dem nach jetzigen Ermittlungen ein Gewaltverbrechen vorausging, gibt es neue Details. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft berichten, wurde der 19-jährige Tatverdächtige noch am späten Donnerstagabend einem Jugendrichter am Kieler Amtsgericht vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Untersuchungshaft wegen Totschlags. Er ist dringend tatverdächtig, seine 17-jährige Beifahrerin getötet zu haben.

17-Jährige an Stichverletzungen gestorben

Die rechtsmedizinische Untersuchung hat ergeben, dass die junge Frau durch eine Stichverletzung zu Tode gekommen ist. Diese wurden ihr im Auto zugeführt. Zur Tatwaffe wurden noch keine Angaben gemacht.

Kurz nach der Gewalttat kam es dann zum Unfall in der Kieler Innenstadt. Ersthelfer entdeckten die schweren Verletzungen der 17-Jährige, sie wurde noch am Unfallort reanimiert. Auf dem Weg in ein Krankenhaus verstarb die junge Frau.

Wurde die Frau ins Auto gezerrt?

Laut Polizei soll die getötete Frau nicht freiwillig in das Auto gestiegen sein. „Zum jetzigen Zeitpunkt gehen wir davon aus, dass sich die Frau gegen ihren Willen im Auto befand“, sagt Stefanie Lage von der Polizeidirektion Kiel.

Zuvor sollen der Tatverdächtige und das Opfer in einer Wohnung in Kiel-Gaarden gestritten haben. In welcher Beziehung sie zueinander standen, könne noch nicht gesagt werde.