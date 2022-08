ARCHIV - Ein LED-Leuchtkasten hängt an einem Polizeirevier. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild FOTO: Jan Woitas up-down up-down Büsum Nach Trunkenheitsfahrt mit Kutter: Mann verletzt Polizisten Von dpa | 08.08.2022, 15:06 Uhr

Nach einer Trunkenheitsfahrt mit seinem Fischkutter im Büsumer Hafen (Kreis Dithmarschen) hat ein Mann mit der Faust mehrfach auf einen Polizisten eingeschlagen und ihn getreten. Erst unter Einsatz von Pfefferspray konnten Beamte den 31-Jährigen am Sonntagmittag zu Boden bringen und fesseln, wie die Polizei am Montag mitteilte. Weil ein Atemalkoholtest 1,93 Promille ergeben hatte, ordneten Beamte die Entnahme einer Blutprobe an.