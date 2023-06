Blaulicht Foto: Daniel Vogl/dpa/Symbolbild up-down up-down Neumünster Nach sexuellen Anspielungen: Mann bei Messerangriff verletzt Von dpa | 12.06.2023, 12:52 Uhr

Am Bahnhof in Neumünster soll ein 19-Jähriger einen 30 Jahre alten Mann mit einem Messer angegriffen haben. Die Polizei sei am Sonntag gegen 3.45 Uhr durch laute Schreie auf die Messerattacke aufmerksam geworden, teilte die Polizei am Montag mit.