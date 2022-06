ARCHIV - «Polizei» steht auf der Uniform eines Polizisten. Foto: Jens Büttner/zb/dpa/Symbolbild FOTO: Jens Büttner Flensburg Nach Schockanruf: Falsche Polizisten erbeuten 50.000 Euro Von dpa | 22.06.2022, 16:45 Uhr

Falsche Polizisten haben 50.000 Euro von einer 74-Jährigen erbeutet. Die Seniorin aus dem Kreis Schleswig-Flensburg sei am Dienstag Opfer eines sogenannten Schockanrufs geworden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die 74-Jährige hatte demnach einen Anruf von einem angeblichen Polizisten erhalten, der ihr sagte, dass ihre Tochter einen Unfall verursacht habe und eine Mutter von zwei Kindern gestorben sei. Die Tochter würde nur gegen Zahlung einer Kaution frei gelassen werden. Die Seniorin wurde nahezu die ganze Zeit am Telefon gehalten und sprach dabei mit zwei verschiedenen Männern. Die 74-Jährige übergab das Geld den Angaben zufolge dann in Flensburg einer Frau, die sich als Polizistin ausgab.