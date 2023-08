Nach der Taufe der „Schleswig“ im Frühjahr ist nun auch das zweite neue Arbeitsboot für die Bundeswehr auf der Rostocker Werft Tamsen Maritim getauft worden.

Wie ihr Schwesterschiff war auch die am Dienstag getaufte „Holstein“ vor mehr als einem Jahr auf der Werft SET Tangermünde in Sachsen-Anhalt auf Kiel gelegt worden. Tamsen hat die baugleichen 20 Meter langen Boote eigens für die Wehrtechnische Dienststelle 71 der Deutschen Marine in Eckernförde entwickelt und fertig gebaut. Es handelt sich laut Tamsen um das erste Neubauprojekt der Schiffbauer an der Ostsee für die Bundeswehr.

Die sogenannten STS-Boote (Sicherung, Transport, Schleppen) der Klasse 744 sollen andere Schiffe schleppen, Seegebiete absichern, Menschen transportieren und Forschungsaufgaben unterstützen. Zudem ermöglichten sie den Einsatz von Unterwassergeräten und Tauchern.

Neubauauftrag für die Bundeswehr: Neues Kapitel für das Unternehmen

Tamsen ist nach eigenen Angaben schon länger für die Bundeswehr im Bereich Reparatur und Wartung aktiv. „Mit der Fertigstellung der zwei STS-Boote haben wir ein neues Kapitel in der Zusammenarbeit aufgeschlagen und zum ersten Mal einen Neubauauftrag für die Bundeswehr realisiert“, betonte Geschäftsführer Christian Schmoll.

Das mittelständische Unternehmen mit etwa 130 Mitarbeitern kümmert sich nach eigenen Angaben um den Bau von Behörden-, Forschungs- und Spezialschiffen sowie um deren Wartung, Modernisierung und Instandsetzung. Aktuell werden das Minenjagdboot „Homburg“, der Ausbildungshulk „exEnsdorf“ sowie die Marine-Hafenschlepper „Lütje Hörn“ und „Vogelsand“ gewartet und repariert.