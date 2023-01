Das Info-Luftbild des Wasser- und Schifffahrtsamtes (WSA) zu Brunsbüttel: Hier war gestern Nachmittag noch an allen vier Schleusen mit etwa 20 Stunden Wartezeit zu rechnen – in Kiel hingegen nur noch an zwei Schleusen.

Foto: Internet: nok-wsa.de/schleusenapp/ up-down up-down