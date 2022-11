Polizei Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild up-down up-down Kiel Nach Messerstecherei Ermittlungen wegen versuchter Tötung Von dpa | 07.11.2022, 12:36 Uhr

Nach einem blutigen Überfall in der Kieler Innenstadt ermitteln Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte ein 23-Jähriger, der in der Nacht zum Samstag vor einem Lokal einen Streit zwischen zwei Männergruppen schlichten wollte, eine zunächst lebensbedrohliche Stichverletzung am Oberkörper erlitten. Sein Zustand sei mittlerweile aufgrund notärztlicher Behandlung stabil.