Daniel Günther Foto: Wolfgang Schmidt/dpa up-down up-down Messerattacke in Regionalzug Daniel Günther entsetzt: „Schleswig-Holstein trauert! Es ist ein furchtbarer Tag“ Von Inga Gercke | 25.01.2023, 20:02 Uhr

Bei einer Messerattacke in einem Regionalzug von Kiel nach Hamburg sind am Mittwoch mehrere Menschen verletzt worden. Auch zwei Tote sind laut Polizei bestätigt. Die Polizei hat den Täter am Bahnhof in Brokstedt festgenommen.