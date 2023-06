Polizeifahrzeug - Blaulicht Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Rendsburg-Eckernförde Nach Gewalttat: 59-Jähriger in Haftkrankenhaus Von dpa | 01.06.2023, 16:12 Uhr

Nach einer Gewalttat in Westerrönfeld (Kreis Rendsburg-Eckernförde) steht der 59 Jahre alte Lebensgefährte der schwer verletzten Frau unter Tatverdacht. Der ebenfalls schwer verletzte Mann befinde sich in einem Haftkrankenhaus, sagte ein Sprecher der Kieler Staatsanwaltschaft. Zuvor hatten die „Kieler Nachrichten“ darüber berichtet. Der Verdacht laute auf versuchten Totschlag in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung.