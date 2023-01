Nur eine Kerze deutet auf die tödliche Messerattacke, bei der zwei Menschen starben und weitere Verletzte wurden, hin. In einem Regionalzug nach Kiel war ein Mann mit einem Messer auf Mitfahrende losgegangen. Foto: Michael Ruff up-down up-down Messerattacke in Regionalzug Der Morgen danach in Brokstedt: Zwischen Schock und Alltag Von Inga Gercke | 26.01.2023, 09:17 Uhr | Update vor 16 Min.

Am Morgen nach der Messerattacke in einem Regionalzug von Kiel nach Hamburg deuten am Bahnhof in Brokstedt nur noch wenige Einzelheiten auf das schreckliche Geschehen hin, bei dem am Mittwoch zwei Menschen starben und weitere zum Teil schwer verletzt wurden. Pendler steigen mit gemischten Gefühlen in den Zug.