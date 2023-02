Karneval in Cottbus «Zug der fröhlichen Leute» Foto: Patrick Pleul/dpa/Symbolbild up-down up-down Karneval Nach Corona-Pause: Rosenmontagsumzug kehrt nach Marne zurück Von dpa | 20.02.2023, 03:02 Uhr

Nach der pandemiebedingten Pause 2021 und 2022 sind in Schleswig-Holsteins Karnevalshochburg Marne heute wieder die Narren los: Nach der Rathauserstürmung startet am Nachmittag der traditionelle Rosenmontagsumzug. Auch in diesem Jahr wollen wieder rund 1200 Karnevalisten in Fußgruppen oder auf Karnevalswagen durch die Straßen der Kleinstadt in Dithmarschen ziehen.