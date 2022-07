Mittendrin: Unser Reporter Kay Müller versucht sich bei „Happy together“. FOTO: Michael Staudt up-down up-down Sänger nach Corona Müller macht‘s: Selbstversuch im Chor Von Kay Müller | 11.07.2022, 14:26 Uhr

Unser Reporter Kay Müller wagt sich an Dinge, die er noch nie oder lange nicht mehr gemacht hat – so wie das Chorsingen. In einem der jüngsten Chöre des Landes stößt er an seine Grenzen, bleibt aber bei seinem Motto „Müller macht’s“.