Regierung Nach Brokstedt-Attacke: Erhöhte Sicherheit in Zügen Von dpa | 22.02.2023, 12:20 Uhr

Nach der tödlichen Messerattacke in einem Regionalzug in Brokstedt hat die Landesregierung erste Schritte für mehr Sicherheit auf den Weg gebracht. „Zukünftig dürfen auch Polizistinnen und Polizisten in Zivil den öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) kostenfrei nutzen, wenn sie eine Dienstwaffe bei sich tragen“, sagte Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (parteilos) am Mittwoch im Landtag. „Das kann dafür sorgen, dass sich die Menschen im ÖPNV noch wohler fühlen.“