Brand in Flensburg
Flensburg Nach Brand keine Bewohner des Hauses mehr vermisst Von dpa | 04.05.2023, 21:50 Uhr

Nach dem Brand mit zwei Toten in Flensburg hat die Polizei keine Informationen über vermisste Bewohner des Mehrfamilienhauses. Das sagte ein Polizeisprecher am Abend. In dem Gebäude waren früheren Angaben zufolge 40 Menschen gemeldet. Wie viele von ihnen sich zum Zeitpunkt des Feuerausbruchs gegen kurz vor 17.00 Uhr in dem Gebäude aufhielten war am Abend ebenso unklar wie die Brandursache.