Polizeieinsatz Nach Bombendrohungen in Neumünster Anrufer ermittelt Von dpa | 08.08.2022, 10:44 Uhr

Nach drei Bombendrohungen gegen eine Sparkassenfiliale in Neumünster hat die Polizei den Anrufer ermittelt. Es handelt sich um einen 43-Jährigen aus Neumünster, wie die Polizei am Montag mitteilte. Auf die Anrufe hin war die Filiale im Zentrum der Stadt am 28. Juli sowie am 1. und 3. August geräumt worden. Der Anrufer hatte angegeben, in der Filiale eine Bombe versteckt zu haben.