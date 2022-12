Abschiebehaftanstalt in Glückstadt Foto: Ulrich Perrey/dpa/Archivbild up-down up-down Abgelehnte Asylbewerber MV nutzt Abschiebehaftanstalt Glückstadt am wenigsten Von dpa | 10.12.2022, 08:57 Uhr

Seit Jahresbeginn landeten 195 Menschen in Glückstadt in Schleswig-Holstein in Abschiebehaft. Von den drei norddeutschen Ländern nutzt Hamburg die Einrichtung am stärksten - mit großem Abstand.