Rendsburg-Eckernförde Mutter und Tochter im Naturschutzgebiet Hohner See verirrt Von dpa | 07.09.2023, 16:41 Uhr

Eine 56-Jährige hat sich mit ihrer 26 Jahre alten Tochter nachts im Naturschutzgebiet am Hohner See (Kreis Rendsburg-Eckernförde) verirrt. Die Polizei konnte die beiden Frauen durch die Ortung ihres Smartphones finden, wie ein Sprecher am Donnerstag mitteilte. Zuvor hatten die Frauen die Beamten angerufen.