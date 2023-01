Handschellen Foto: Stefan Sauer/dpa/Illustration up-down up-down Prozess Mutter getötet: 40-Jähriger zu zwölf Jahren Haft verurteilt Von dpa | 19.01.2023, 11:27 Uhr

Ein 40 Jahre alter Mann ist vom Landgericht Itzehoe wegen Totschlags an seiner Mutter zu zwölf Jahren Haft verurteilt worden. Dies teilte eine Gerichtssprecherin am Donnerstag mit. Das Urteil fiel bereits am Mittwoch. Zuvor hatte der NDR berichtet.