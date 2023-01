Tote und Verletzte bei Messerattacke in Zug Foto: Jonas Walzberg/dpa up-down up-down Kriminalität Mutmaßlicher Täter saß bis vor kurzem in Hamburger JVA Von dpa | 26.01.2023, 11:45 Uhr

Der mutmaßliche Täter von Brokstedt saß bis vor kurzem noch in einer Hamburger Justizvollzugsanstalt (JVA). Grund sei ein Körperverletzungsdelikt gewesen, teilte die Polizeidirektion im schleswig-holsteinischen Itzehoe am Donnerstag mit. Nach dpa-Informationen war der Mann in der Hamburger JVA Billwerder untergebracht. Zuletzt war der staatenlose Palästinenser nach Polizeiangaben ohne festen Wohnsitz.