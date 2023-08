Ermittlungen Mutmaßlicher Serieneinbrecher in Untersuchungshaft Von dpa | 11.08.2023, 15:13 Uhr Gefängnis Foto: Bernd Weißbrod/dpa/Symbolbild up-down up-down

Ein 42 Jahre alter Mann ist nach mehreren Einbrüchen in Kiel in Untersuchungshaft gekommen. Er stehe auch im Verdacht, Einbrüche in Preetz (Kreis Plön) und in Altenholz (Kreis Rendburg-Eckernförde) begangen zu haben, teilte die Polizei am Freitag mit. Beamte nahmen den Mann in der Nacht zu Freitag fest. In seiner Wohnung wurde Beweismaterial, darunter mutmaßliche Beute der Diebestouren, sichergestellt. Der 42-Jährige soll in mehrere Gewerbeobjekte in Kiel, in eine Gärtnerei in Preetz und eine Tankstelle in Altenholz eingebrochen sein.