Handschellen Foto: Stefan Sauer/dpa/Illustration up-down up-down Pinneberg Mutmaßlicher Mehrfachdieb am Bahnhof festgenommen Von dpa | 09.03.2023, 17:21 Uhr

Einen wegen mindestens zehn Diebstählen gesuchten Mann hat die Bundespolizei am Bahnhof Pinneberg festgenommen. Der 28-Jährige wurde am Mittwochabend von einer Streife kontrolliert, wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass gegen ihn unter anderem ein Untersuchungshaftbefehl vorlag.