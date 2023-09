Kriminalität Mutmaßlicher Betrüger auf frischer Tat ertappt Von dpa | 29.09.2023, 15:16 Uhr | Update vor 49 Min. Blaulicht Foto: Friso Gentsch/dpa up-down up-down

In Kiel haben Polizisten einen Mann festgenommen, der sich mit einer Betrugsmasche selbst als Polizist ausgegeben und seine Opfer so um mindestens 27.000 Euro gebracht haben soll. Dies teilten die Staatsanwaltschaft Kiel und das Landeskriminalamt am Freitag mit. Demnach soll sich der 28 Jahre alte Tatverdächtige in sechs Fällen gegenüber den Geschädigten als Kriminalpolizist ausgegeben, und sie aufgefordert haben, ihm Bargeld oder Wertgegenstände auszuhändigen.