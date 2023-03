Ein Einsatzfahrzeug der Polizei steht am Straßenrand Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild up-down up-down Polizeieinsatz Mutmaßliche Trickbetrüger in Hamburg mit Beute gefasst Von dpa | 02.03.2023, 19:15 Uhr

Die Polizei in Hamburg hat am Mittwochabend mutmaßliche Telefontrickbetrüger während einer Geldübergabe beobachtet und sie danach gefasst. Die Gruppe habe schon länger unter Verdacht gestanden, als falsche Bankmitarbeiter Geld und Wertsachen erbeutet zu haben, teilte die Polizei Hamburg am Donnerstag mit.