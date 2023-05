Musikhochschule Lübeck Foto: Markus Scholz/dpa up-down up-down Musik Musikhochschule Lübeck ersteigert Brahms-Brief Von dpa | 24.05.2023, 15:35 Uhr

Das Brahms-Institut an der Musikhochschule Lübeck hat in New York einen bisher unveröffentlichten Brief des Komponisten ersteigert. Der Preis lag bei rund 10.000 Dollar, wie die Hochschule am Mittwoch mitteilte. Das Schriftstück soll in das Brahms-Briefwechsel-Verzeichnis eingehen, das Institut machte bereits mehr als 10.000 Briefe von Johannes Brahms (1833-1897) online zugänglich.