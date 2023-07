Justitia Foto: Arne Dedert/dpa/Symbolbild up-down up-down Landgericht Hannover Musiker soll drei Menschen vergiftet haben: Aussage erwartet Von dpa | 24.07.2023, 03:48 Uhr

Ein Musiker des Schleswig-Holsteinischen Symphonieorchesters steht wegen versuchten Mordes an drei Menschen vor Gericht - jetzt wird seine Aussage erwartet. Am Montag (9.00 Uhr) will der 62 Jahre alte Deutsche sich umfassend äußern. Zu Prozessbeginn am Landgericht Hannover hatte er bestritten, dass er seine Mutter und zwei Kollegen mit Rattengift töten wollte.