Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Dithmarschen Motorschlepper fährt in Muschelkutter und geht unter Von dpa | 21.11.2022, 09:20 Uhr

Ein mit zwei Muschelkuttern im Verband fahrender Motorschlepper ist in der Nähe von Büsum gegen einen der Kutter gefahren und wenig später gesunken. Die drei Boote waren am Samstag auf dem Weg aus dem Büsumer Landeshafen, als das Heck des Schleppers nach einem Ruckeln im Ruder ausscherte und das Boot sich quer stellte, wie die Polizei am Montag mitteilte. Dabei fuhr er gegen einen der Muschelkutter und wurde dabei in der Mitte so stark beschädigt, dass Wasser einbrach.