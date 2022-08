ARCHIV - Eine Polizistin hält während einer Polizeikontrolle eine rote Winkerkelle in die Höhe. Foto: Sebastian Willnow/zb/dpa/Symbolbild FOTO: Sebastian Willnow up-down up-down Stormarn Motorradfahrer nach Verfolgungsjagd mit Polizei gestoppt Von dpa | 03.08.2022, 12:09 Uhr

Die Polizei hat nach einer Verfolgungsjagd einen Motorradfahrer im Kreis Stormarn aus dem Verkehr gezogen. Der 22-Jährige habe sich am Dienstag einer Polizeikontrolle in Reinfeld entziehen wollen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Während der Flucht mit überhöhter Geschwindigkeit habe der Motorradfahrer andere Verkehrsteilnehmer gefährdet.