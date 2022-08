Notarzt Foto: Lino Mirgeler/dpa/Archivbild up-down up-down Herzogtum Lauenburg Motorradfahrer im Lauenburgischen schwer verletzt Von dpa | 29.08.2022, 18:48 Uhr

Ein Motorradfahrer hat sich bei einem Unfall in Sirksfelde (Kreis Herzogtum Lauenburg) schwere Verletzungen zugezogen. Der Mann sei aus unbekannter Ursache am Montagnachmittag in einer Kurve in einen Graben gefahren, sagte ein Polizeisprecher. Weitere Beteiligte an dem Unfall habe es nicht gegeben.