Unfall Motorradfahrer bei Zusammenstoß auf Kreuzung schwer verletzt Von dpa | 20.10.2022, 06:47 Uhr

Ein 27 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß seiner Maschine mit einem Wagen auf einer Kreuzung in Flensburg schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei vom Donnerstag prallte das Motorrad mit dem Auto eines 28-Jährigen zusammen. Erste Befürchtungen, der Motorradfahrer schwebe nach dem Unfall von Mittwochabend in Lebensgefahr, konnten laut Polizei im Krankenhaus widerlegt werden. Angaben zum Zustand des 28-Jährigen gab es zunächst nicht. Unklar blieb, wie es zu dem Unfall kam. Die Ampeln an der Kreuzung seien in Betrieb gewesen. Die Polizei prüft nun, ob einer der beiden Beteiligten bei rot gefahren war.