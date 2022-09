Polizeieinsatz (Symbolbild) Foto: IMAGO/Alexander Pohl up-down up-down Kollision mit Sattelzug-Auflieger Motorradfahrer aus SH stirbt bei Unfall in Lüdenscheid Von dpa | 10.09.2022, 16:41 Uhr

Der Auflieger scherte in einer Kurve in den Gegenverkehr aus. Der 60-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.