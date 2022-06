ARCHIV - Ein Einsatzwagen der Polizei steht an einer Unfallstelle. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild FOTO: Stefan Puchner Herzogtum Lauenburg Motorrad-Fahrschülerin bei Unfall schwer verletzt Von dpa | 17.06.2022, 09:23 Uhr

Eine 33 Jahre alte Fahrschülerin ist bei einem Motorradunfall im Kreis Herzogtum Lauenburg schwer verletzt worden. Die Frau war am Donnerstag auf einem Motorrad auf einer Landstraße bei Panten unterwegs und kam in einer Kurve von der Fahrbahn ab, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Sie fuhr die Böschung hinunter und stürzte mit dem Motorrad in einen Bach. Die Fahrschülerin wurde anschließend gegen einen Baum geschleudert. Die 33-Jährige kam in ein Krankenhaus.